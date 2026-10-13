León XIV, internado y a punto de ser operado del pulmón

El papa León XIV ingresó caminando al Policlínico Gemelli de Roma minutos después de las 13 (las 8 de la Argentina) y será operado esta tarde de un pequeño nódulo en el pulmón. La intervención está prevista para las 16 y la hospitalización posterior se extendería unos siete días, según confirmó el vocero de la Santa Sede, Matteo Bruni.

El Pontífice bajó del auto en el exterior del hospital y saludó a las autoridades que lo recibieron. En el lugar también había una multitud. En esta oportunidad no ocupará el departamento reservado a los papas, que está en remodelación: quedará en una zona aledaña, también en el décimo piso del hospital.

El nódulo y la operación

La lesión fue detectada durante controles médicos. Tendría tres milímetros de diámetro, está localizada y se encuentra en una fase temprana.

Un nódulo pulmonar es una formación que aparece en el tejido del pulmón y puede tener causas benignas o malignas. La neumonóloga Ana María Putruele, exjefa de la División Neumonología del Hospital de Clínicas de la UBA, explicó que el riesgo se determina a partir del tamaño, los bordes, la densidad y la evolución de la lesión, además de los antecedentes clínicos del paciente. La médica señaló que, en general, el pronóstico de las lesiones pequeñas suele ser favorable, aunque depende de sus características y de un diagnóstico definitivo.

La decisión de operar responde a la recomendación del equipo médico del Papa. El Vaticano no difundió información suficiente para establecer si existe sospecha de malignidad ni para precisar los riesgos particulares de la cirugía.

La gira por Sudamérica, por ahora en pie

León XIV, de 71 años, tiene prevista una gira por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026. Hasta el momento, ni la Santa Sede ni el propio Papa comunicaron cambios en ese itinerario y la visita a la Argentina está agendada para el 8 de noviembre.

Según se informó, el Papa ratificó su intención de viajar durante una audiencia privada en el Vaticano. Al despedirse, el arzobispo le dijo "hasta pronto" y el Papa respondió: "Nos vemos en la Argentina".

La evolución posterior a la operación y los resultados de los estudios serán determinantes para conocer el diagnóstico y establecer si el episodio tendrá consecuencias sobre sus próximas actividades.

El hospital

El Policlínico Gemelli está en el barrio romano de Trionfale, a unos ocho kilómetros del Vaticano, y es uno de los principales centros de salud de Italia. Fue fundado en 1964 y está vinculado a la Universidad Católica del Sagrado Corazón. Además de la atención médica, se dedica a la investigación y a la formación de profesionales.

El departamento para los papas tiene unos 200 metros cuadrados, con habitaciones para sus asistentes, una pequeña capilla y mobiliario sencillo.

Lleva el nombre de Agostino Gemelli, un sacerdote, médico y psicólogo que impulsó la enseñanza de medicina en la universidad asociada.

En 2023, la revista Newsweek lo reconoció por tercer año consecutivo como el mejor hospital de Italia.

Es el centro al que recurre el Vaticano cuando un Papa necesita internación o atención especializada. Su vínculo con los pontífices se hizo especialmente conocido en 1981, cuando Juan Pablo II ingresó tras el atentado en la plaza de San Pedro, el 13 de mayo de ese año. El último fue Francisco, internado entre el 14 de febrero y el 23 de marzo de 2025 por una grave bronquitis.