Detenidos en Chaco por planear un tiroteo en una universidad de Corrientes
La investigación arrancó con una alerta del FBI: los sospechosos usaban ChatGPT para armar el plan. En el allanamiento encontraron anotaciones con la logística del ataque, armas blancas y más de 3 millones de pesos.
La alerta que encendió la investigación
Gendarmería Nacional detuvo en Chaco a dos personas acusadas de planificar un tiroteo masivo en una universidad de Corrientes. La investigación empezó con un aviso del FBI, que detectó que los sospechosos usaban la plataforma ChatGPT para obtener información sobre el ataque.
En la denuncia figuraba un usuario radicado en Roque Sáenz Peña que, a través de consultas a la inteligencia artificial, afirmaba tener armas, explosivos y municiones, además de un plan detallado para un tiroteo masivo en establecimientos educativos locales.
El allanamiento
Los gendarmes cruzaron direcciones IP, revisaron redes sociales y hicieron tareas de campo en inmediaciones de la Universidad de la Cuenca del Plata, en Corrientes. Así identificaron la vivienda del principal sospechoso sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en la ciudad chaqueña.
Con la orden del Juzgado Federal de Garantías y el apoyo de la Sección Explosivos local, la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Sáenz Peña" allanó el inmueble. Secuestraron dos agendas con anotaciones manuscritas sobre la planificación logística del atentado, además de:
- 10 elementos cortopunzantes y herramientas: machete, facas tumberas, barretas y cuchillos
- Un bidón metálico para transporte de combustible
- Un libro con simbología nazi
- 3.280.000 pesos en efectivo
- Tres celulares, tres notebooks, una computadora de escritorio y dispositivos de almacenamiento digital
Detenidos y a disposición de la Justicia
Por orden del magistrado interviniente, los gendarmes detuvieron a dos ciudadanos mayores de edad. Los dos quedaron alojados en sedes policiales a disposición de la Justicia federal. La causa está en manos del Juzgado Federal de Garantías.
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