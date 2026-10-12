Messi eligió a los diez juveniles que marcarán el futuro del fútbol

Lionel Messi, ya retirado de la Selección Argentina, dio a conocer este domingo una selección de diez futbolistas jóvenes que, según su criterio, serán protagonistas del fútbol en los próximos años. La lista combina nombres del fútbol masculino y femenino, con representantes de Sudamérica, Europa, Norteamérica y Asia.

Entre los elegidos aparece Tomás Aranda, mediocampista de Boca Juniors con el que Messi compartió la pretemporada de la Selección antes del Mundial 2026. El resto del listado incluye jugadores de clubes como Arsenal, Eintracht Frankfurt, Crystal Palace, Como 1907, AZ Alkmaar y Chelsea, entre otros.

Los nombres del fútbol masculino

Tomás Aranda (Argentina/Boca): nacido en 2007, debutó en Boca en enero de este año y se transformó en titular hasta sufrir una fractura de peroné que lo marginó de las canchas. Ya debutó en la Selección mayor y acumula 32 partidos y un gol en Primera.

(Argentina/Boca): nacido en 2007, debutó en Boca en enero de este año y se transformó en titular hasta sufrir una fractura de peroné que lo marginó de las canchas. Ya debutó en la Selección mayor y acumula 32 partidos y un gol en Primera. Can Uzun (Turquía/Eintracht Frankfurt): mediapunta de 20 años fichado en 2024 por 11 millones de euros. Nacido en Alemania, eligió representar a Turquía y es internacional absoluto desde 2024.

(Turquía/Eintracht Frankfurt): mediapunta de 20 años fichado en 2024 por 11 millones de euros. Nacido en Alemania, eligió representar a Turquía y es internacional absoluto desde 2024. Gilberto Mora (México/Tijuana): mediocampista de 17 años que despierta interés de Liverpool y Arsenal, con una oferta que rondaría los 40 millones de dólares. Podrá transferirse al exterior recién al cumplir 18 años, el 14 de octubre.

(México/Tijuana): mediocampista de 17 años que despierta interés de Liverpool y Arsenal, con una oferta que rondaría los 40 millones de dólares. Podrá transferirse al exterior recién al cumplir 18 años, el 14 de octubre. Max Dowman (Inglaterra/Arsenal): a los 16 años se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Premier League tras anotarle a Everton.

(Inglaterra/Arsenal): a los 16 años se convirtió en el tras anotarle a Everton. Zavier Gozo (Estados Unidos/Crystal Palace): extremo formado en Real Salt Lake, con pasado en todas las selecciones juveniles estadounidenses, que debutó en la mayor en septiembre pasado.

(Estados Unidos/Crystal Palace): extremo formado en Real Salt Lake, con pasado en todas las selecciones juveniles estadounidenses, que debutó en la mayor en septiembre pasado. Jesús Rodríguez (España/Como 1907): extremo de 20 años que el club italiano de Cesc Fàbregas pagó por 22,5 millones de euros más variables. Ya fue convocado a la selección española absoluta.

(España/Como 1907): extremo de 20 años que el club italiano de Cesc Fàbregas pagó por 22,5 millones de euros más variables. Ya fue convocado a la selección española absoluta. Kees Smit (Países Bajos/AZ Alkmaar): volante de 19 años seguido por Real Madrid, Ajax, PSV y Feyenoord, con un valor de mercado estimado en 20 millones de euros.

Las futbolistas que completan la lista

Messi también incluyó representantes del fútbol femenino:

Chloe Sarwie (Inglaterra/Chelsea): lateral izquierda de 17 años que debutó en 2025 en Champions League y fue clave en el título europeo sub-23 de Inglaterra.

(Inglaterra/Chelsea): lateral izquierda de 17 años que debutó en 2025 en Champions League y fue clave en el título europeo sub-23 de Inglaterra. Giovanna Waksman (Brasil/OL Lyonnes): mediocampista ofensiva nacida en 2009, hija del ex futbolista de Botafogo Renato Costa, formada en clubes brasileños antes de continuar su desarrollo en el exterior.

La lista completa de Messi no incluyó declaraciones adicionales sobre los criterios de selección, más allá de identificar a estos diez futbolistas como las figuras llamadas a definir el futuro del deporte.