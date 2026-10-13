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Expo Mamá llega a Virasoro con emprendedores y salud

El sábado 17 de octubre, desde las 16, la avenida Lavalle frente al Monumento Umbral del Centenario reúne un paseo de emprendedores, un stand del Centro de la Mujer con controles básicos y charlas, artistas locales y sorteos.

Por WebMaster 1 min de lectura53 visualizaciones
Expo Mamá llega a Virasoro con emprendedores y salud

Una tarde para toda la familia

La Expo Mamá se hará el sábado 17 de octubre a las 16 en la avenida Lavalle, entre Simeón Payba y Sargento Cabral, frente al Monumento Umbral del Centenario. La jornada incluye un paseo de emprendedores, un stand del Centro de la Mujer y espectáculos de artistas locales.

  • Paseo de emprendedores con productos de la zona.
  • Stand del Centro de la Mujer: charlas, orientación, acompañamiento y controles básicos de salud.
  • Artistas locales y sorteos para cerrar la jornada.

Inscripciones para emprendedores

Los emprendedores que quieran participar pueden inscribirse en Galería La Loma. La organización del evento no informó otros requisitos ni una fecha límite para anotarse.

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