El Inta Corrientes estudia la pitahaya para diversificar la fruticultura

La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Corrientes del Inta investiga el cultivo de pitahaya, conocida como "fruta del dragón", para evaluar su adaptación a las condiciones de suelo y clima de la zona y analizar sus posibilidades comerciales.

El trabajo forma parte de una línea de investigación sobre especies frutales tradicionales y emergentes. El objetivo es generar información técnica para diversificar la matriz productiva del nordeste argentino.

Qué evalúan los ensayos

Los estudios sobre la pitahaya abarcan varios aspectos:

El comportamiento agronómico del cultivo en distintos ambientes.

El cálculo de costos de producción.

La identificación de canales comerciales viables para los productores.

Pautas técnicas sobre propagación, nutrición, riego y sanidad.

La EEA Corrientes dispone de una colección de 65 accesiones de pitahaya, materiales conservados para su caracterización y evaluación. Según la ingeniera agrónoma Lourdes Burdyn, especialista de la EEA Corrientes, esas accesiones no representan necesariamente 65 variedades diferentes, pero la colección sirve como base para estudiar la diversidad disponible.

"La investigación busca generar información local que permita conocer el comportamiento del cultivo y orientar su manejo en distintos ambientes", explicó Burdyn.

Para qué sirven los datos

La recolección de datos sobre crecimiento, ventana de producción y calidad de los frutos es necesaria para definir protocolos de manejo adaptados al suelo y el clima correntino. Con estas pruebas, el Inta Corrientes busca aportar herramientas técnicas para la adopción de cultivos alternativos de alto valor agregado en la provincia.