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Economia

La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumula 23,6% en el año

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor se aceleró 0,2 puntos respecto de agosto. Vivienda, agua, electricidad y gas fue la división con mayor suba del mes.

Por WebMaster 1 min de lectura101 visualizaciones
La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumula 23,6% en el año

La inflación de septiembre fue del 1,9%, según informó el INDEC. Con ese dato, el Índice de Precios al Consumidor acumula un alza del 23,6% en lo que va del año.

La variación mensual se aceleró 0,2 puntos porcentuales frente al 1,7% de agosto. En los últimos 12 meses, el IPC nacional acumuló un aumento del 33,4%.

Qué subió más

La división con mayor incremento durante el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. También quedaron por encima del nivel general:

  • Educación: 3%
  • Comunicación: 2,5%
  • Salud: 2,4%
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2%

En el otro extremo, Restaurantes y hoteles aumentó 1,1% y Prendas de vestir y calzado, 1,4%. Fueron las dos divisiones con menor variación a nivel nacional.

Estacionales, regulados y núcleo

Los precios estacionales encabezaron los aumentos del mes, con una suba del 2,9%, impulsados por verduras, tubérculos y legumbres. Los precios regulados avanzaron 2,3%, por los incrementos en gas, electricidad y gastos de prepagas.

El IPC Núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, subió 1,7%, dos décimas por debajo del índice general. Dentro de esta categoría incidieron las subas en comidas fuera del hogar y productos farmacéuticos.

Los bienes aumentaron 1,7% y los servicios, 2,4%.

Cómo se movió el país

Por regiones, las mayores variaciones mensuales se registraron en GBA y la región Pampeana, ambas con 2%. Noroeste y Cuyo igualaron el promedio nacional, con 1,9%, mientras que el Noreste registró 1,7%. La Patagonia tuvo el menor incremento, con 1,4%.

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