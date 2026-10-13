Fin de semana largo: 1,5 millones de turistas y $313.610 millones de impacto

El movimiento turístico del fin de semana largo

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que 1.490.400 turistas se movilizaron por el país durante el fin de semana largo del 12 de octubre, con un impacto económico directo de $313.610 millones en gastronomía, alojamiento, transporte, recreación y comercio.

La cifra representa un crecimiento del 3,5% en la cantidad de viajeros respecto del mismo feriado de 2025. El gasto promedio por persona alcanzó los $116.900 diarios, una suba real del 5% interanual.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, señaló que hubo "un gran movimiento turístico, con picos altos de ocupación en todo el país" y que el fin de semana es clave para las reservas del próximo verano. También dijo que están en conversaciones con YPF y el Banco Nación para promociones y créditos de cara a la temporada estival.

Los destinos más elegidos

Córdoba fue uno de los grandes polos de atracción: recibió 287.463 visitantes, un 4,76% más que el año anterior, y dejó un saldo superior a los $50.000 millones. La ocupación llegó al 100% en Tulumba, 98% en Yacanto de Calamuchita y 95% en Villa General Belgrano, impulsada por la Oktoberfest. También hubo registros altos en Río Ceballos (90%), La Cumbrecita y Villa Carlos Paz (85%).

Mendoza sumó 71.907 turistas entre el 10 y el 12 de octubre, con un promedio de ocupación cercano al 75% y un movimiento económico superior a los $22.180 millones, según el Ente Mendoza Turismo (Emetur).

Otros datos del informe del Observatorio Argentino de Turismo:

Ciudad de Buenos Aires: 80% de ocupación

San Luis: picos en Potrero de los Funes (90%), San Gerónimo (90%) y La Punta (73,86%)

Santa Fe: 78%, con el festival Harlem

Corrientes: 80% de promedio provincial

Tucumán: San Javier (99%), Tafí Viejo (99%), Yerba Buena (92%) y San Miguel de Tucumán (91%)

Bariloche y Puerto Madryn: 80%, con un festival gastronómico en la ciudad rionegrina

Neuquén: Aluminé (83%), Zapala (80%) y Junín de los Andes (70%)

Conectividad aérea

Aerolíneas Argentinas registró 160.532 reservas para el fin de semana de octubre, un 16% más que en el mismo período de 2025. La ruta más solicitada fue Buenos Aires-Bariloche, seguida por los trayectos desde Buenos Aires hacia Córdoba, Mendoza, Iguazú y Ushuaia.