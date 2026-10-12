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Scaloni participó del Gran Fondo Buenos Aires en bicicleta

El entrenador de la Selección argentina se sumó como ciclista a la clásica carrera porteña, que en una de sus distancias propone un recorrido de 129 kilómetros.

Por WebMaster 1 min de lectura38 visualizaciones
Scaloni participó del Gran Fondo Buenos Aires en bicicleta

Scaloni, sobre dos ruedas

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección argentina de fútbol, compitió en el Gran Fondo Buenos Aires, una competencia de ciclismo amateur que se corre en la ciudad.

El entrenador tomó parte de la distancia de 129 kilómetros, una de las opciones que ofrece la carrera para los ciclistas participantes.

Qué es el Gran Fondo Buenos Aires

El Gran Fondo Buenos Aires es una carrera de ciclismo de ruta abierta a corredores amateurs, que se disputa por las calles de la ciudad con distintas distancias para los participantes.

No se informaron detalles sobre el resultado o el puesto obtenido por Scaloni en la competencia.

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