Character.AI se declara en quiebra y negocia vender sus activos a Disney

Character.AI, una de las empresas de inteligencia artificial generativa que más creció en los últimos años, presentó una solicitud de protección por quiebra en Estados Unidos y busca vender sus activos a Disney, según informó la compañía en un comunicado y una publicación en su blog.

La empresa pidió acogerse al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas estadounidense para facilitar la venta. En la presentación, Character.AI declaró pasivos estimados de entre 50 y 100 millones de dólares.

Disney, oferente principal

Disney actúa como oferente principal de los activos de Character.AI y marca la base para las ofertas de otros interesados. La propuesta contempla un pago de 20 millones de dólares por activos no especificados, asistencia durante la transición con exempleados de Character.AI que Disney ya contrató y una licencia no exclusiva sobre propiedad intelectual que tampoco fue detallada.

La compañía de entretenimiento contrató hace poco a Karandeep Anand, ex CEO de Character.AI, como director de tecnología. Anand estuvo poco más de un año al frente de la empresa y durante ese período impulsó su ingreso en los microdramas. Disney había cuestionado antes a Character.AI por permitir chatbots no autorizados de sus personajes y le envió cartas de cese y desista.

Junto con Anand, Disney anticipó que espera sumar a "varios integrantes del equipo técnico" de Character.AI. La operación se parece a la estrategia de contratación de talento que se volvió común en Silicon Valley y que en algunos casos deja a la startup original al borde de la desaparición. Character.AI ya había pasado por una situación similar: en 2024 Google pagó más de 2.000 millones de dólares para llevarse a buena parte de su equipo, incluidos los cofundadores Noam Shazeer y Daniel De Freitas.

Qué pasa con el servicio

Character.AI informó que espera completar el proceso de venta entre fines de noviembre y principios de diciembre y que, mientras tanto, seguirá operando sus servicios, incluidas las suscripciones pagas. La empresa advirtió que "la plataforma se cerrará" si no aparece una oferta adecuada.

"Durante el último año tomamos medidas concretas para sostener y mejorar nuestro negocio en medio de importantes dificultades legales, regulatorias y operativas", señaló la compañía. La empresa también acumuló cuestionamientos y demandas por la seguridad de sus chatbots, aunque en los últimos meses siguió lanzando actualizaciones y productos.