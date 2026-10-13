Zonas Frías: el Gobierno promulgó la ley y cambia los subsidios al gas

El Gobierno nacional promulgó la nueva ley de Zonas Frías, que modifica el alcance de los subsidios al gas y fija nuevos criterios para acceder a los descuentos en las facturas. La norma 27.828 se publicó este martes en el Boletín Oficial y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

La reforma elimina el beneficio automático para gran parte de las localidades que habían sido incorporadas al régimen en 2021. La cobertura se mantiene para la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna, aunque el Poder Ejecutivo podrá definir las modalidades y el alcance de las bonificaciones.

Quiénes pierden el subsidio

El cambio afecta a millones de usuarios que hasta ahora recibían descuentos por residir en zonas consideradas frías. Entre las localidades alcanzadas figuran Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, Pinamar, Villa Gesell, Junín, Pergamino y San Nicolás, entre otras.

Los hogares de esas regiones dejarán de contar con la bonificación por su ubicación geográfica y podrán acceder a una asistencia adicional si cumplen los requisitos del Régimen de Subsidios Focalizados. Para solicitarla deberán estar inscriptos en ese sistema y residir en las subzonas bioambientales contempladas por la normativa. Además, tendrán que cumplir al menos una de estas condiciones:

Ingresos familiares netos de hasta tres Canastas Básicas Totales para un hogar de cuatro integrantes.

Contar con un integrante que tenga Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP.

Percibir una pensión vitalicia como veterano de la Guerra de Malvinas.

Tener una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el hogar. En este caso, la autoridad de aplicación evaluará la necesidad de asistencia económica.

Cómo quedan las tarifas

La modificación también cambia la base sobre la que se calcula el descuento. La bonificación se aplicará sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), en lugar de alcanzar el total de la factura.

De esta manera, los costos de transporte, distribución y los impuestos quedan fuera del descuento, lo que puede incrementar el monto final de las boletas incluso para quienes conserven el beneficio.

La Secretaría de Energía deberá reglamentar los mecanismos de inscripción y acreditación de los requisitos para acceder a la asistencia. Hasta entonces, esos procedimientos deberán precisarse para determinar cómo se aplicará el nuevo esquema.