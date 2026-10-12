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Murió RJ Mitte, el hijo de Walter White en Breaking Bad

El actor estadounidense tenía 34 años y falleció en Brownsville, Texas. Además de su papel en la serie, fue defensor de los derechos de las personas con discapacidad.

Por WebMaster 1 min de lectura144 visualizaciones
Murió RJ Mitte, el hijo de Walter White en Breaking Bad

El actor estadounidense RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, murió a los 34 años en Brownsville, Texas. Así lo informó su representante, Sean Reilly, quien no precisó la causa del fallecimiento.

Mitte padecía parálisis cerebral y utilizó su experiencia personal para dar vida a su personaje en la aclamada serie.

Trayectoria y reconocimientos

Nacido en Luisiana, Mitte se mudó a Los Ángeles en 2005 para acompañar la carrera actoral de su hermana menor. Poco después audicionó para Breaking Bad, que se emitió entre 2008 y 2013 en AMC. Su personaje, Walt Jr., era el hijo adolescente de Walter White, un profesor de química que se convierte en narcotraficante tras un diagnóstico de cáncer.

  • En 2014 ganó un premio del Sindicato de Actores (SAG) por su trabajo en la serie.
  • También participó en producciones como Hannah Montana, Switched at Birth y Westhampton.
  • Su último proyecto, Talking to Strangers, se estrenó a principios de este año.

Defensa de la discapacidad

Mitte fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children's, y creó The Mitte Foundation para apoyar iniciativas comunitarias y filantrópicas. Según su representante, usó su plataforma para "desafiar estereotipos y promover una mayor representación de las personas con discapacidad".

El actor abogó por roles más variados y complejos para personas con discapacidades visibles e invisibles.

"Ver crecer la conciencia sobre la representación de la discapacidad ha sido genial, pero los avances a veces llegan en pedazos y momentos en lugar de un cambio mayor", había dicho Mitte.

Breaking Bad, creada por Vince Gilligan, recibió 58 nominaciones a los premios Emmy y ganó 16, incluidos dos galardones a la mejor serie dramática en 2013 y 2014.

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