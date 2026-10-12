Murió RJ Mitte, el hijo de Walter White en Breaking Bad

El actor estadounidense RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, murió a los 34 años en Brownsville, Texas. Así lo informó su representante, Sean Reilly, quien no precisó la causa del fallecimiento.

Mitte padecía parálisis cerebral y utilizó su experiencia personal para dar vida a su personaje en la aclamada serie.

Trayectoria y reconocimientos

Nacido en Luisiana, Mitte se mudó a Los Ángeles en 2005 para acompañar la carrera actoral de su hermana menor. Poco después audicionó para Breaking Bad, que se emitió entre 2008 y 2013 en AMC. Su personaje, Walt Jr., era el hijo adolescente de Walter White, un profesor de química que se convierte en narcotraficante tras un diagnóstico de cáncer.

En 2014 ganó un premio del Sindicato de Actores (SAG) por su trabajo en la serie.

También participó en producciones como Hannah Montana, Switched at Birth y Westhampton.

Su último proyecto, Talking to Strangers, se estrenó a principios de este año.

Defensa de la discapacidad

Mitte fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children's, y creó The Mitte Foundation para apoyar iniciativas comunitarias y filantrópicas. Según su representante, usó su plataforma para "desafiar estereotipos y promover una mayor representación de las personas con discapacidad".

El actor abogó por roles más variados y complejos para personas con discapacidades visibles e invisibles.

"Ver crecer la conciencia sobre la representación de la discapacidad ha sido genial, pero los avances a veces llegan en pedazos y momentos en lugar de un cambio mayor", había dicho Mitte.

Breaking Bad, creada por Vince Gilligan, recibió 58 nominaciones a los premios Emmy y ganó 16, incluidos dos galardones a la mejor serie dramática en 2013 y 2014.