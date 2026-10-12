Cierran el paso Ituzaingó-Ayolas por la crecida del Paraná

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) dispuso el cierre preventivo del paso fronterizo que une la localidad correntina de Ituzaingó con el distrito paraguayo de Ayolas. La interrupción del tránsito vehicular y peatonal sobre el coronamiento de la represa rige desde este martes 13 de octubre y se extiende en principio hasta el sábado 17, plazo que la entidad revisará según cómo evolucionen el clima y el río.

La medida responde al estado de alerta por el aumento de las condiciones hidrometeorológicas y la crecida del río Paraná.

Caudal en ascenso

El caudal afluente al embalse alcanzó los 28.000 metros cúbicos por segundo (m³/s) y la tendencia creciente se mantendría en las próximas jornadas. El bloqueo del cruce coincide con las maniobras de apertura del vertedero principal para laminar el pico de la crecida. Según la EBY, esas erogaciones extraordinarias de los complejos hidroeléctricos aguas arriba y las lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño explican el aumento del caudal.

Sin visitas a la central ni a Aña Cuá

Como parte del protocolo preventivo sobre las instalaciones operativas de la presa, el Centro de Visitantes suspendió el programa de visitas turísticas guiadas a la Central Hidroeléctrica y a las obras del Brazo Aña Cuá.

El cierre del cruce Ituzaingó-Ayolas rige desde el martes 13 hasta el sábado 17, sujeto a revisión.

El caudal afluente al embalse llegó a 28.000 m³/s.

Se suspendieron las visitas guiadas a la central y a Aña Cuá.

La sede del Centro de Visitantes en el casco urbano de Ituzaingó sigue atendiendo al público en su horario habitual.