Cortes de luz este fin de semana en siete pueblos correntinos

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) interrumpirá el suministro eléctrico en siete localidades del interior provincial durante el fin de semana del 10 al 13 de octubre, a causa de tareas de mantenimiento programadas.

Según informó el organismo, los trabajos apuntan a mejorar el servicio eléctrico en las zonas afectadas e incluyen el mantenimiento de líneas de media tensión y de una estación transformadora.

Dónde y cuándo habrá cortes

Riachuelo, San Cayetano, El Sombrero y zonas de influencia : sábado 10 de octubre, de 8 a 11 horas, por mantenimiento de líneas de media tensión.

: sábado 10 de octubre, de 8 a 11 horas, por mantenimiento de líneas de media tensión. Empedrado, Manuel Derqui, Pasajes Cañada Baí, San Isidro y zonas de influencia : lunes 12 de octubre, de 8 a 10 horas, por mantenimiento de la estación transformadora.

: lunes 12 de octubre, de 8 a 10 horas, por mantenimiento de la estación transformadora. Colonia Carlos Pellegrini, Ruta N° 40, Pasajes Capivarí, Arroyo Grande, Uguay y zonas de influencia : domingo 11, lunes 12 y martes 13 de octubre, de 8 a 16 horas, por mantenimiento de líneas de media tensión.

: domingo 11, lunes 12 y martes 13 de octubre, de 8 a 16 horas, por mantenimiento de líneas de media tensión. San Miguel, El Caimán, Pasaje Carandaití y zonas rurales: domingo 11 de octubre, de 7 a 11 horas, por mantenimiento de líneas de media tensión.

La localidad de Colonia Carlos Pellegrini y sus alrededores es la que concentra la mayor cantidad de horas sin servicio, con cortes previstos los tres días y una franja de hasta ocho horas diarias.

La DPEC no precisó si habrá horarios alternativos de corte en caso de condiciones climáticas adversas.