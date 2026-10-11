Cortes de luz este fin de semana en siete pueblos correntinos
La DPEC realizará trabajos de mantenimiento en líneas y estaciones transformadoras del interior, con interrupciones programadas entre el sábado y el martes.
La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) interrumpirá el suministro eléctrico en siete localidades del interior provincial durante el fin de semana del 10 al 13 de octubre, a causa de tareas de mantenimiento programadas.
Según informó el organismo, los trabajos apuntan a mejorar el servicio eléctrico en las zonas afectadas e incluyen el mantenimiento de líneas de media tensión y de una estación transformadora.
Dónde y cuándo habrá cortes
- Riachuelo, San Cayetano, El Sombrero y zonas de influencia: sábado 10 de octubre, de 8 a 11 horas, por mantenimiento de líneas de media tensión.
- Empedrado, Manuel Derqui, Pasajes Cañada Baí, San Isidro y zonas de influencia: lunes 12 de octubre, de 8 a 10 horas, por mantenimiento de la estación transformadora.
- Colonia Carlos Pellegrini, Ruta N° 40, Pasajes Capivarí, Arroyo Grande, Uguay y zonas de influencia: domingo 11, lunes 12 y martes 13 de octubre, de 8 a 16 horas, por mantenimiento de líneas de media tensión.
- San Miguel, El Caimán, Pasaje Carandaití y zonas rurales: domingo 11 de octubre, de 7 a 11 horas, por mantenimiento de líneas de media tensión.
La localidad de Colonia Carlos Pellegrini y sus alrededores es la que concentra la mayor cantidad de horas sin servicio, con cortes previstos los tres días y una franja de hasta ocho horas diarias.
La DPEC no precisó si habrá horarios alternativos de corte en caso de condiciones climáticas adversas.
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