La Técnica Nuevo Milenio cerró la primera noche de Estudiantina

Apertura de la Estudiantina 2026

La Escuela Técnica Nuevo Milenio cerró la primera noche de la Estudiantina 2026 con la presentación de sus estudiantes.

La actividad reunió a jóvenes de Virasoro en una jornada que combinó música, coreografías y despliegue de color sobre el escenario.

Participación estudiantil

El cierre estuvo a cargo de los alumnos de la institución técnica, que pusieron entusiasmo y energía en su presentación durante la primera jornada del evento.