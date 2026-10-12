La Técnica Nuevo Milenio cerró la primera noche de Estudiantina
La Escuela Técnica Nuevo Milenio fue la última en presentarse en la apertura de la Estudiantina 2026, en una jornada marcada por el color y la música de los estudiantes virasoreños.
Por WebMaster 1 min de lectura48 visualizaciones
Apertura de la Estudiantina 2026
La Escuela Técnica Nuevo Milenio cerró la primera noche de la Estudiantina 2026 con la presentación de sus estudiantes.
La actividad reunió a jóvenes de Virasoro en una jornada que combinó música, coreografías y despliegue de color sobre el escenario.
Participación estudiantil
El cierre estuvo a cargo de los alumnos de la institución técnica, que pusieron entusiasmo y energía en su presentación durante la primera jornada del evento.
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