La inflación volvió al 2% en septiembre, según las consultoras

Después de tocar en agosto su nivel más bajo en 14 meses, la inflación habría vuelto a la zona del 2% mensual en septiembre. Es la proyección de las consultoras que siguen los precios semana a semana y que anticipan el dato que el Indec publicará este martes.

En agosto el IPC fue de 1,7%, la mitad que el 3,4% de cinco meses antes. El consenso de las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central ubica el número de septiembre en 1,9%, aunque varias estiman que alcanzó o superó levemente el 2%.

Qué dicen las consultoras

Equilibra calculó 2,1% , cuatro décimas por encima de agosto.

, cuatro décimas por encima de agosto. Orlando J. Ferreres midió 2,1% para el Gran Buenos Aires.

para el Gran Buenos Aires. EcoGo proyectó 2% para su relevamiento de precios minoristas.

para su relevamiento de precios minoristas. Analytica también ubicó su previsión en 2%.

Comafi estimó 2,1% a nivel nacional.

a nivel nacional. LCG consideró que el 1,7% de agosto es un piso y anticipó que la inflación volvería a la zona del 2%.

Entre los factores que explican el repunte, LCG mencionó el efecto de los precios regulados, el impulso de los estacionales y una inflación núcleo que mantiene un componente inercial elevado y le cuesta seguir bajando.

Alimentos y ropa, los rubros que más presionaron

Según Analytica, en el promedio de las últimas cuatro semanas de septiembre las verduras acumularon un aumento del 11,6% y las frutas, del 4,1%. Comafi detectó subas aún mayores en su relevamiento nacional: verduras cerca del 15% mensual y frutas, 2,5%. La consultora señaló que esos movimientos superaron los registrados en la Ciudad de Buenos Aires.

Los datos porteños dejaron señales dispares. Comafi observó una variación casi nula en equipamiento y mantenimiento del hogar, que subió apenas 0,3% mensual después de siete meses con aumentos superiores al 2,5%, aunque advirtió que esa desaceleración podría reflejarse de manera más moderada en el índice nacional.

Las mediciones de los componentes del IPC también muestran diferencias. Equilibra calculó una inflación núcleo de 1,7%, una décima por debajo de agosto, pero su indicador subyacente subió a 2,1% desde 1,9%. Para Ferreres, la núcleo fue de 1,3%, los estacionales avanzaron 5,8% y los regulados, 2,2%. LCG estimó los estacionales por encima del 4% y los regulados en torno al 2,7%.

Dos miradas sobre lo que viene

Adcap planteó una perspectiva más optimista. A partir de la relación histórica entre la inflación porteña y la nacional, estimó que el IPC de septiembre podría ubicarse entre 1,7% y 1,8%, por debajo de su propia proyección previa de 1,9%. Consideró que el proceso de desinflación sigue encaminado, aunque advirtió que el obstáculo hacia adelante será llevar la inflación desde los niveles actuales hacia registros más cercanos al 1% mensual.

Comafi sostuvo una hipótesis distinta en un informe a clientes: la inflación está ganando dinamismo y en el corto plazo podría converger gradualmente hacia un promedio superior al 2%. La consultora señaló que será difícil perforar ese nivel de manera sostenida sin la ayuda transitoria de factores estacionales favorables y que, además, hará falta que la carne no experimente otro salto como el de fines de 2025.