Corrientes tuvo 72% de reservas hoteleras en el fin de semana largo

La provincia de Corrientes registró un 72 % de reservas hoteleras durante el fin de semana largo, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y el Observatorio Turístico provincial. El informe estimó 15.215 plazas ocupadas en todo el territorio provincial, con una estadía promedio de tres noches.

Cómo se repartieron las reservas

Por corredores turísticos, el relevamiento detalló las siguientes ocupaciones:

Solar de las Huellas: 69 %

Paraná Sur: 66 %

Esteros del Iberá: 59 %

Alto Paraná: 57 %

Jesuítico Guaraní: 47 %

Gran Corrientes: 43 %

Sur Correntino: 18 %

Ecoturismo y pesca, los motores de la demanda

El ecoturismo concentró el 37 % de las preferencias, impulsado por la observación de fauna y el avistaje de carpinchos, yacarés y aves en los Esteros del Iberá. La pesca deportiva representó el 25 %, con movimiento en localidades ribereñas como Ituzaingó, Itá Ibaté, Paso de la Patria, Empedrado y Esquina, donde se ofrecen excursiones embarcadas para la captura del dorado y otras especies del río Paraná.

El turismo histórico y cultural captó el 18 % de los visitantes, mientras que el 20 % restante se orientó a propuestas recreativas generales, gastronomía regional y paseos náuticos.

El balance nacional

A nivel país, la Came informó que 1.490.400 turistas se desplazaron durante el fin de semana largo del 12 de octubre, con un impacto económico directo de $ 313.610 millones. El volumen de viajeros creció un 3,5 % interanual frente al mismo feriado de 2025.

El informe también señaló una contracción en la duración de las estancias: la estadía promedio nacional bajó de 2 a 1,8 días, una caída del 10 %. El gasto promedio diario por turista llegó a $ 116.900, con una suba real del 5 % interanual descontada una inflación del 22,1 %. Sin embargo, la reducción de los días de alojamiento determinó que el gasto global cayera un 2,2 % real respecto del período previo.