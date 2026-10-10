Patinadoras de Virasoro brillaron en Miramar
Josmara, Francesca, Matilda y Cata, del Club San Martín, quedaron entre las 15 mejores de sus categorías en la Copa Roberto Rodríguez, con 42 competidoras en pista.
Por WebMaster 1 min de lectura35 visualizaciones
Reconocimiento en el municipio
Cuatro patinadoras del Club San Martín de Gobernador Virasoro visitaron al intendente Guillermo de la Cruz y a la viceintendenta Julieta Canoniero para mostrar las medallas obtenidas en una competencia disputada en Miramar.
Se trata de Josmara, Francesca, Matilda y Cata, quienes representaron a la ciudad en la Copa Roberto Rodríguez.
Los resultados en Miramar
En esa competencia, las jóvenes lograron ubicarse entre las 15 mejores de sus respectivas categorías, en un torneo que reunió a 42 patinadoras.
- Participaron representando al Club San Martín de Virasoro
- Compitieron contra 42 patinadoras de distintas categorías
- Terminaron dentro de las primeras 15 posiciones en sus categorías
- Fueron recibidas por las autoridades municipales tras su regreso
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