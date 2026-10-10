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Patinadoras de Virasoro brillaron en Miramar

Josmara, Francesca, Matilda y Cata, del Club San Martín, quedaron entre las 15 mejores de sus categorías en la Copa Roberto Rodríguez, con 42 competidoras en pista.

Por WebMaster 1 min de lectura35 visualizaciones
Patinadoras de Virasoro brillaron en Miramar

Reconocimiento en el municipio

Cuatro patinadoras del Club San Martín de Gobernador Virasoro visitaron al intendente Guillermo de la Cruz y a la viceintendenta Julieta Canoniero para mostrar las medallas obtenidas en una competencia disputada en Miramar.

Se trata de Josmara, Francesca, Matilda y Cata, quienes representaron a la ciudad en la Copa Roberto Rodríguez.

Los resultados en Miramar

En esa competencia, las jóvenes lograron ubicarse entre las 15 mejores de sus respectivas categorías, en un torneo que reunió a 42 patinadoras.

  • Participaron representando al Club San Martín de Virasoro
  • Compitieron contra 42 patinadoras de distintas categorías
  • Terminaron dentro de las primeras 15 posiciones en sus categorías
  • Fueron recibidas por las autoridades municipales tras su regreso

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