Patinadoras de Virasoro brillaron en Miramar

Reconocimiento en el municipio

Cuatro patinadoras del Club San Martín de Gobernador Virasoro visitaron al intendente Guillermo de la Cruz y a la viceintendenta Julieta Canoniero para mostrar las medallas obtenidas en una competencia disputada en Miramar.

Se trata de Josmara, Francesca, Matilda y Cata, quienes representaron a la ciudad en la Copa Roberto Rodríguez.

Los resultados en Miramar

En esa competencia, las jóvenes lograron ubicarse entre las 15 mejores de sus respectivas categorías, en un torneo que reunió a 42 patinadoras.