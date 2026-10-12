Corrientes: semana con lluvias al inicio y mejora desde el miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para Corrientes una semana que arranca inestable, con lluvias el lunes y el martes, y mejora progresiva a partir del miércoles, cuando las temperaturas empiezan a subir.

Lluvias al comienzo de la semana

Este lunes la capital correntina amaneció con algunas precipitaciones, aunque no hay alertas tempranas vigentes por lluvias. Según el SMN, la probabilidad de precipitaciones es del 10% al 40% durante la mañana y sube al 40%-70% por la tarde.

El martes 13 se mantiene un panorama similar: lluvias aisladas y una probabilidad de entre el 10% y el 40% durante la mañana, con mejora esperada hacia la tarde. La temperatura oscilará entre 13°C y 22°C.

Mejora y temperaturas en ascenso

Desde el miércoles 14, el SMN anticipa cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias, con una mínima de 16°C y una máxima de 23°C.

El jueves 15 continuarán las condiciones estables, sin lluvias previstas durante la mañana y temperaturas de entre 16°C y 23°C.

El viernes 16 cerrará la semana con mínima de 17°C y máxima de 23°C, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.

En síntesis, el pronóstico marca un arranque de semana inestable que da paso a una mejora sostenida a partir del martes, con temperaturas que se acercan a los 23°C en la segunda mitad de la semana.