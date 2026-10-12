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Clima

La Armada despliega buques y anfibios por El Niño

Antes de que lleguen las crecidas, el Comando del Área Naval Fluvial moviliza barcos, vehículos anfibios y equipos sanitarios a siete provincias del litoral para responder a eventuales inundaciones.

Por WebMaster 1 min de lectura106 visualizaciones
La Armada despliega buques y anfibios por El Niño

Despliegue preventivo en siete provincias

La Armada Argentina inició un operativo de prevención ante la amenaza del fenómeno de El Niño, que podría provocar crecidas e inundaciones en el litoral. El Comando del Área Naval Fluvial moviliza buques, lanchas y vehículos anfibios antes de que ocurra la emergencia, con epicentro en la Base Naval Zárate y el puerto de Corrientes.

El operativo abarca siete provincias:

  • Misiones
  • Corrientes
  • Chaco
  • Formosa
  • Santa Fe
  • Entre Ríos
  • Buenos Aires

Qué recursos se movilizan

Hacia la zona se dirigen el multipropósito ARA Ciudad de Zárate y la lancha patrullera ARA Punta Mogotes, que llevan a bordo botes neumáticos de rescate, cocina de campaña y contenedores sanitarios móviles. El objetivo de ese equipamiento es distribuir suministros, asistir heridos y evacuar familias si las crecidas aíslan pueblos o barrios.

A ese despliegue se suman vehículos anfibios logísticos enviados desde Puerto Belgrano, diseñados para circular por zonas inundadas donde los camiones convencionales no pueden avanzar.

La misión declarada es el apoyo a la comunidad ante el fenómeno climático. Si las condiciones lo requieren, la Armada prevé además lanzar una campaña sanitaria en localidades cercanas a Corrientes.

Coordinación con Nación y provincias

El operativo se definió en conjunto con la Agencia Federal de Emergencias y los gobiernos provinciales y municipales de la región, luego de las mesas de alerta temprana ENOS y del ejercicio conjunto Fuerza Norte, realizado en Zárate. La meta es unificar protocolos de respuesta para que, si el agua sube, la asistencia esté lista de antemano.

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