El Uruguay superó el límite de evacuación

El Instituto Nacional del Agua (INA) informó que el río Uruguay superó el nivel de evacuación en Paso de los Libres, Corrientes. El límite establecido frente al puerto local es de 8,5 metros, pero la medición de este lunes marcó 9,14 metros.

Como consecuencia, la Municipalidad de Paso de los Libres confirmó que 37 personas ya debieron abandonar sus viviendas.

Evacuados en la ciudad de Corrientes y autoevacuaciones

En la capital provincial, 31 personas permanecen evacuadas y alojadas en el Regimiento de Infantería de Monte: 15 adultos y 16 menores.

Además, medios locales reportaron que Defensa Civil asistió a una familia de tres integrantes que decidió autoevacuarse por sus propios medios.

Este tipo de casos complica el seguimiento oficial de la situación. El director de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Chanenko, señaló que tras la reubicación de varias familias en Concordia no se registraron nuevos procedimientos en esa ciudad ni en el resto de la provincia, aunque aclaró que podría haber vecinos autoevacuados en casas de familiares sin dar aviso.

El Paraná crece pero todavía está lejos de la alerta

A diferencia del Uruguay, el río Paraná se mantiene en una situación menos crítica. Frente a la ciudad de Corrientes se ubica en 4,98 metros, medio metro por debajo del nivel de alerta y a un metro del de evacuación.

Según las proyecciones del INA, el Paraná podría alcanzar un pico de 6 metros el 20 de noviembre.