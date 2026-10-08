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Instalan juegos de movilidad para adultos en la plazoleta Frattini

El municipio avanza con la colocación de equipos de ejercicio en la plazoleta Frattini, en el barrio 40 Viviendas de Vuelta del Ombú. La obra busca sumar un espacio de actividad física y encuentro para los vecinos.

Por WebMaster 1 min de lectura177 visualizaciones
Instalan juegos de movilidad para adultos en la plazoleta Frattini

Nuevos equipos en la plazoleta Frattini

El área de Obras Públicas del municipio avanza con la instalación de juegos de movilidad para adultos en la plazoleta Frattini, ubicada sobre calle Moasir Silva, en el barrio 40 Viviendas de Vuelta del Ombú.

Se trata de una nueva inversión municipal destinada a mejorar los espacios públicos y ofrecer un lugar para la actividad física y el encuentro vecinal.

Detalles de la obra

  • Ubicación: plazoleta Frattini, calle Moasir Silva, barrio 40 Viviendas, Vuelta del Ombú.
  • Tipo de equipamiento: juegos de movilidad para adultos.
  • Ejecuta: Obras Públicas del municipio.

La intervención se enmarca en el plan de mejoras de espacios públicos que lleva adelante el municipio.

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