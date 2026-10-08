Instalan juegos de movilidad para adultos en la plazoleta Frattini

Nuevos equipos en la plazoleta Frattini

El área de Obras Públicas del municipio avanza con la instalación de juegos de movilidad para adultos en la plazoleta Frattini, ubicada sobre calle Moasir Silva, en el barrio 40 Viviendas de Vuelta del Ombú.

Se trata de una nueva inversión municipal destinada a mejorar los espacios públicos y ofrecer un lugar para la actividad física y el encuentro vecinal.

Detalles de la obra

Ubicación: plazoleta Frattini, calle Moasir Silva, barrio 40 Viviendas, Vuelta del Ombú.

plazoleta Frattini, calle Moasir Silva, barrio 40 Viviendas, Vuelta del Ombú. Tipo de equipamiento: juegos de movilidad para adultos.

juegos de movilidad para adultos. Ejecuta: Obras Públicas del municipio.

La intervención se enmarca en el plan de mejoras de espacios públicos que lleva adelante el municipio.