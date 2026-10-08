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Educación vial para jóvenes y adultos en la EPJA N.º 63

La escuela para jóvenes y adultos N.º 63 fue sede de una charla de educación y seguridad vial. La actividad formó parte de las acciones de concientización y prevención que se llevan adelante en la institución.

Por WebMaster 1 min de lectura228 visualizaciones
Educación vial para jóvenes y adultos en la EPJA N.º 63

La EPJA N.º 63 realizó una charla de Educación y Seguridad Vial destinada a jóvenes y adultos. La actividad se enmarca en las acciones de concientización y prevención que se desarrollan en la institución.

Una actividad de concientización

  • La jornada estuvo dirigida a estudiantes jóvenes y adultos de la escuela.
  • El eje fue la educación y la seguridad vial.
  • La propuesta se presentó como parte de las acciones de concientización y prevención.

La charla se llevó adelante en la EPJA N.º 63 y estuvo destinada a jóvenes y adultos. El eje fue la educación y la seguridad vial. La actividad formó parte de las acciones de concientización y prevención.

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