Educación vial para jóvenes y adultos en la EPJA N.º 63

La escuela para jóvenes y adultos N.º 63 fue sede de una charla de educación y seguridad vial. La actividad formó parte de las acciones de concientización y prevención que se llevan adelante en la institución.

Por WebMaster 8 de octubre de 2026 · 06:16 1 min de lectura 228 visualizaciones

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La EPJA N.º 63 realizó una charla de Educación y Seguridad Vial destinada a jóvenes y adultos. La actividad se enmarca en las acciones de concientización y prevención que se desarrollan en la institución. Una actividad de concientización La jornada estuvo dirigida a estudiantes jóvenes y adultos de la escuela.

El eje fue la educación y la seguridad vial.

La propuesta se presentó como parte de las acciones de concientización y prevención. La charla se llevó adelante en la EPJA N.º 63 y estuvo destinada a jóvenes y adultos. El eje fue la educación y la seguridad vial. La actividad formó parte de las acciones de concientización y prevención.

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