Virasoro entrega borcegos y equipos de lluvia a serenos municipales

El intendente Guillermo de la Cruz y la secretaria de Gobierno, Karina Kunze, encabezaron la entrega de indumentaria para los trabajadores municipales que cumplen tareas de vigilancia en la ciudad.

Por WebMaster 7 de octubre de 2026 · 07:05 1 min de lectura 30 visualizaciones

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El intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo de la Cruz, junto a la secretaria de Gobierno, Planificación y Participación Ciudadana, Karina Kunze, entregó borcegos y equipos de lluvia a los serenos municipales. La entrega Borcegos y equipos de lluvia para los serenos municipales

La entrega estuvo a cargo del intendente Guillermo de la Cruz y de la secretaria Karina Kunze La actividad forma parte de la provisión de indumentaria para los trabajadores municipales que cumplen funciones de vigilancia en la ciudad.

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