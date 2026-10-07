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Virasoro entrega borcegos y equipos de lluvia a serenos municipales

El intendente Guillermo de la Cruz y la secretaria de Gobierno, Karina Kunze, encabezaron la entrega de indumentaria para los trabajadores municipales que cumplen tareas de vigilancia en la ciudad.

Por WebMaster 1 min de lectura30 visualizaciones
Virasoro entrega borcegos y equipos de lluvia a serenos municipales

El intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo de la Cruz, junto a la secretaria de Gobierno, Planificación y Participación Ciudadana, Karina Kunze, entregó borcegos y equipos de lluvia a los serenos municipales.

La entrega

  • Borcegos y equipos de lluvia para los serenos municipales
  • La entrega estuvo a cargo del intendente Guillermo de la Cruz y de la secretaria Karina Kunze

La actividad forma parte de la provisión de indumentaria para los trabajadores municipales que cumplen funciones de vigilancia en la ciudad.

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