Google limita el acceso gratuito a Gemini Flash y Pro

Google restringirá el acceso gratuito a sus modelos de inteligencia artificial Gemini. A partir del 9 de octubre, quienes usen el plan gratuito solo podrán elegir Gemini Flash Lite, según informó la compañía.

Hasta ahora, los usuarios sin costo podían seleccionar entre Flash Lite, Flash y Pro. Con el cambio, el modelo Flash estándar quedará disponible únicamente con la suscripción Google AI Plus, de 4,99 dólares mensuales.

También cambia el plan pago

La suscripción AI Plus, la más económica de pago, también sufrirá una modificación: dejará de incluir Gemini Pro. Google avisará por correo electrónico a los suscriptores cuándo perderán el acceso a ese modelo.

Tras estos ajustes, el modelo Gemini Pro y la opción de razonamiento avanzado "Deep Think" quedarán reservados a los planes Google AI Pro y Ultra, que cuestan 19,99 y 99,99 dólares por mes, respectivamente.

Niveles de esfuerzo y límites de uso

Google aclaró que los usuarios todavía podrán elegir entre niveles de esfuerzo bajo, medio y alto para cada modelo. Sin embargo, usar los niveles más altos puede consumir el límite de uso de Gemini más rápido.