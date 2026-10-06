Alerta en Paso de los Libres por la crecida del río Uruguay

La Prefectura Naval Argentina informó que el río Uruguay alcanzó los 8,10 metros en Paso de los Libres, superando el umbral preventivo de 7,50 metros y activando la etapa de alerta. En Santo Tomé, en cambio, el nivel descendió lentamente hasta los 11,08 metros tras el pico registrado durante el fin de semana.

Situación en Paso de los Libres

El repunte en la ciudad correntina responde a las marcas observadas aguas arriba, en particular en el puerto misionero de El Soberbio, que volvió a mostrar una tendencia en crecimiento. Como medida preventiva, el municipio mantiene cerrado al tránsito vehicular y peatonal el paseo de la Costanera desde el sábado. Los equipos de defensa civil siguen monitoreando la evolución de las escalas ante posibles variaciones en las próximas horas.

Santo Tomé y el aporte de las represas

En la localidad santomeña, el parte oficial de las 12 indicó una bajante muy lenta, con el río en 11,08 metros. Mientras los puertos aguas arriba operan en descenso —salvo El Soberbio—, la onda de crecida continúa desplazándose hacia el sur, en dirección a Paso de los Libres.

Evacuación de la represa brasileña de Foz do Chapecó: 5.654 metros cúbicos por segundo.

Acumulado pluviométrico del mes: 52 milímetros.

Sin pronósticos de nuevas precipitaciones inmediatas para la jornada.

Las autoridades mantienen el estado de vigilancia permanente en las áreas vulnerables de la cuenca.