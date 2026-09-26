Riesgo país superó los 600 puntos y castigó a los bonos

La deuda, bajo presión

El riesgo país saltó 5,2% este viernes y cerró en 609 puntos básicos, arrastrado por una caída de bonos que ya no se limitó a algunos títulos puntuales sino que se extendió sobre toda la curva soberana.

A diferencia de otras jornadas complicadas, el contexto internacional no ofreció excusas: los mercados globales tuvieron una rueda favorable y el golpe se concentró exclusivamente en los activos argentinos.

El derrumbe fue especialmente fuerte en el AO29, que llegó a rendir 12% medido en dólar MEP y cerca de 14% vía CCL, tasas que complican cualquier estrategia de financiamiento pensada para 2027. También cayeron con fuerza los Globales 2035 y 2041, papeles clave para la curva soberana, y el GD30 pasó a ser uno de los puntos más sensibles del mercado.

Sobre el cierre, fuentes del mercado confirmaron que organismos oficiales recibieron órdenes de comprar GD30 para frenar la caída y evitar un cierre aún peor del riesgo país. La intervención logró moderar la baja de la jornada, pero no cambió la tendencia de fondo.

Ya desde comienzos de semana se había encendido una alerta: el AL29 y el AL30 comenzaron a desarbitrarse frente a sus pares con legislación neoyorquina (GD29 y GD30), con diferencias de hasta 200 puntos básicos entre bonos de características similares.

Dólar en alza y menos compras del Central

El dólar mayorista subió otros seis pesos (0,4%) y cerró en 1.525 pesos, un nuevo máximo nominal y la tercera suba consecutiva. En la semana acumuló un alza de 11 pesos (0,7%) y en lo que va de septiembre suma 17 pesos (1,1%).

El Banco Central, mientras tanto, perdió capacidad para acumular divisas. Agosto cerró con compras por apenas 768 millones de dólares, el registro mensual más bajo de 2026. La serie del año muestra una desaceleración marcada:

Enero: 1.158 millones

Febrero: 1.557 millones

Marzo: 1.671 millones

Abril: 2.769 millones

Mayo: 2.596 millones

Junio: 1.418 millones

Julio: 2.162 millones

Agosto: 768 millones

Las reservas brutas quedaron en 48.245 millones de dólares y este viernes el Central no intervino en el mercado cambiario. La discusión en las mesas financieras ya no pasa solo por el nivel de reservas, sino por la capacidad de sostener un flujo constante de divisas justo cuando se acercan vencimientos importantes.

Actividad, gira en Nueva York y la entrevista de Milei

Detrás de la corrida hay al menos tres factores locales. Primero, la actividad económica: el EMAE cayó 2,9% mensual desestacionalizado en julio y 1,4% interanual, una baja que superó incluso los niveles registrados durante la pandemia.

Segundo, la gira del ministro de Economía Luis Caputo por Nueva York. Se reunió con cerca de 50 inversores en JPMorgan y ratificó que el país no planea emitir deuda internacional mientras los spreads se mantengan en los niveles actuales, pero no despejó las dudas sobre cómo cubrirá los vencimientos de 2027, que el mercado estima en 11.000 millones de dólares.

Tercero, la entrevista de Javier Milei con Bloomberg, en la que el Presidente mostró dificultades para responder con precisión a un periodista que repreguntaba, un formato distinto al habitual en las entrevistas que suele dar en el país.

Un operador financiero consultado señaló que el escenario "se debería poner peor si sigue todo como hasta ahora", y mencionó como riesgos adicionales la evolución de la tasa de interés en Estados Unidos, el deterioro del empleo y la actividad, y la proximidad del calendario electoral.

En paralelo circula en las mesas una versión sobre el FMI: el organismo habría reservado un fondo de unos 20.000 millones de DEG que podría usarse en una eventual reestructuración del programa argentino si el Gobierno no cumple sus compromisos. El informe anual del Fondo, difundido esta semana, confirma que los saldos precautorios rondaban los 26.300 millones de DEG (unos 36.100 millones de dólares) al cierre de abril de 2026, con un piso de 20.000 millones de DEG establecido por el Directorio. El documento no menciona una partida específica destinada a la Argentina ni un plan de reestructuración; se trata de una interpretación que circula entre algunos operadores a partir de la exposición del organismo con el país.

Hasta hace pocos días, la pregunta en el mercado era cuándo y a qué tasa la Argentina podría volver a financiarse en el exterior. Con el riesgo país por encima de los 600 puntos, la duda pasó a ser qué ocurre si esa puerta sigue cerrada mientras la acumulación de reservas pierde ritmo y se acercan los vencimientos de 2027.