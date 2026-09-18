VirasoroVirtual
Hoy:
Emprendedores de Virasoro, en el año del centenario Virasoro se luce en Misiones con su Reina del Carpincho De Virasoro a Caras: la maquilladora que compite por Miss Corrientes Virasoro prepara dos jornadas centrales por su Centenario Deudores de Musimundo: dónde asesorarse tras la quiebra Oficial $1.535 Blue $1.550 MEP $1.540 CCL $1.598 Farmacia de turno Central
Cultura

Ya tiene fecha la Estudiantina 2026: será en octubre

El evento se realizará los días 10 y 11 de octubre y contará con la participación de escuelas, colegios y agrupaciones locales, tras la firma del convenio que da inicio a la organización.

Por WebMaster 1 min de lectura117 visualizaciones
Ya tiene fecha la Estudiantina 2026: será en octubre

Fecha confirmada y firma de convenio

La Estudiantina 2026 se realizará los días 10 y 11 de octubre, según se confirmó tras la firma del convenio entre las instituciones y agrupaciones que participarán de esta edición.

El acuerdo fue firmado por la Secretaría de Políticas Sociales, a través de la Dirección de Políticas Públicas para la Juventud, junto a las entidades convocadas para organizar el evento.

Quiénes participan

Las instituciones y agrupaciones que forman parte de esta edición son:

  • Escuela Normal
  • Escuela Técnica
  • Colegio Secundario Vuelta del Ombú
  • Colegio D. Vélez Sarsfield
  • Dirección de Discapacidad
  • Agrupación Los Gorilas

La Estudiantina es un espacio de encuentro, participación y celebración destinado a los jóvenes de las instituciones educativas locales.

Con la firma del convenio, comienza el trabajo conjunto para organizar las actividades de los dos días del evento, que reunirá a estudiantes de distintos colegios de la zona.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas