Ya tiene fecha la Estudiantina 2026: será en octubre

Fecha confirmada y firma de convenio

La Estudiantina 2026 se realizará los días 10 y 11 de octubre, según se confirmó tras la firma del convenio entre las instituciones y agrupaciones que participarán de esta edición.

El acuerdo fue firmado por la Secretaría de Políticas Sociales, a través de la Dirección de Políticas Públicas para la Juventud, junto a las entidades convocadas para organizar el evento.

Quiénes participan

Las instituciones y agrupaciones que forman parte de esta edición son:

Escuela Normal

Escuela Técnica

Colegio Secundario Vuelta del Ombú

Colegio D. Vélez Sarsfield

Dirección de Discapacidad

Agrupación Los Gorilas

La Estudiantina es un espacio de encuentro, participación y celebración destinado a los jóvenes de las instituciones educativas locales.

Con la firma del convenio, comienza el trabajo conjunto para organizar las actividades de los dos días del evento, que reunirá a estudiantes de distintos colegios de la zona.