Ya tiene fecha la Estudiantina 2026: será en octubre
El evento se realizará los días 10 y 11 de octubre y contará con la participación de escuelas, colegios y agrupaciones locales, tras la firma del convenio que da inicio a la organización.
Fecha confirmada y firma de convenio
La Estudiantina 2026 se realizará los días 10 y 11 de octubre, según se confirmó tras la firma del convenio entre las instituciones y agrupaciones que participarán de esta edición.
El acuerdo fue firmado por la Secretaría de Políticas Sociales, a través de la Dirección de Políticas Públicas para la Juventud, junto a las entidades convocadas para organizar el evento.
Quiénes participan
Las instituciones y agrupaciones que forman parte de esta edición son:
- Escuela Normal
- Escuela Técnica
- Colegio Secundario Vuelta del Ombú
- Colegio D. Vélez Sarsfield
- Dirección de Discapacidad
- Agrupación Los Gorilas
La Estudiantina es un espacio de encuentro, participación y celebración destinado a los jóvenes de las instituciones educativas locales.
Con la firma del convenio, comienza el trabajo conjunto para organizar las actividades de los dos días del evento, que reunirá a estudiantes de distintos colegios de la zona.
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