El chamamé entrará por primera vez a la Catedral porteña

Una misa con identidad correntina

El sábado 19 de septiembre, día en que se conmemora el Día Nacional del Chamamé, la Catedral Metropolitana de Buenos Aires será sede por primera vez en su historia de una Misa Chamamecera, prevista para las 16:00.

La celebración estará presidida por el obispo monseñor Iván Dornelles, mientras que la parte musical quedará a cargo de los músicos correntinos Cayo y Luli Fernández. Según se informó, todo el rito litúrgico será adaptado a la cultura del litoral: el guion se recitará en verso y los cánticos religiosos, a ritmo de chamamé, corresponderán en su totalidad a composiciones del recordado padre Julián Zini.

La ceremonia comenzará con el ingreso de la imagen de la Virgen de Itatí, patrona de Corrientes, acompañada por objetos y pertenencias que migrantes litoraleños llevaron consigo a Buenos Aires y que, según los organizadores, funcionan como símbolos de memoria e identidad para esa comunidad en la ciudad.

Festival popular en Plaza de Mayo

Al finalizar la misa, la actividad continuará al aire libre. Desde las 18:00, la Plaza de Mayo se convertirá en escenario de un Festival Chamamecero, con la participación de músicos y ballets que ofrecerán danza, sapukai y chamamé, género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.