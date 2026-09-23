Familia argentina busca a un joven desaparecido en Italia

Último contacto en una playa de Roma

La familia de Nicolás Merlano, un joven argentino, inició un pedido urgente de difusión para intentar localizarlo tras perder contacto con él en Italia. Según el relato de su hermana Daniela, la última comunicación se produjo a fines de junio, cuando Nicolás contó que estaba en una playa de Roma.

En esa conversación, el joven relató que había sufrido el robo de una mochila con dinero destinado a su viaje. También mencionó, según su familia, que una persona le había ofrecido trabajo poco antes de que se cortara todo contacto.

Nicolás tenía previsto regresar a la Argentina el 28 de agosto, pero no llegó a viajar. Desde entonces su teléfono permanece apagado y sus allegados no volvieron a tener noticias de él.

Gestiones ante Cancillería e Interpol

Ante la falta de información, la familia realizó gestiones ante la Cancillería argentina para avanzar con la búsqueda. Según indicaron, Interpol emitió una alerta amarilla destinada a colaborar con la localización del joven.

La familia pidió máxima difusión del caso y solicitó la colaboración de quienes puedan aportar algún dato sobre su paradero.