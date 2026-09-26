Zeni invertirá en Esquina para triplicar sus exportaciones

Una apuesta al sector forestal correntino

La empresa maderera Zeni confirmó que realizará una inversión en su planta de Esquina con el objetivo de triplicar su producción destinada a exportación. La decisión refuerza el peso del sector forestal en la economía de esa localidad correntina.

Según trascendió, la ampliación busca aumentar la capacidad productiva de la firma para responder a la demanda de mercados internacionales de madera. Esquina es una de las zonas de Corrientes con mayor desarrollo de la actividad forestal, con plantaciones que abastecen a distintas industrias de la región.

Impacto en la producción local

La inversión apunta a modernizar procesos y ampliar la escala de exportación.

El sector forestal es uno de los motores económicos de varias localidades del sur correntino.

La empresa no precisó montos exactos ni plazos de ejecución de las obras.

La iniciativa se suma a otras noticias de la provincia vinculadas a infraestructura y desarrollo productivo, en un contexto donde Corrientes busca posicionar su producción maderera en el mercado externo.