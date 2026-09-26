Meta lanzó Muse: una IA que puede hacer compras y gestionar tareas por vos

Meta presentó el 8 de septiembre Muse, un agente personal de inteligencia artificial diseñado para realizar tareas cotidianas. Según la compañía, puede completar formularios, gestionar viajes y preparar compras a partir de instrucciones del usuario. La propuesta permite conversar desde su aplicación o mediante WhatsApp.

El sistema utiliza el modelo Muse Spark y puede continuar trabajando aunque la persona cierre la aplicación. Cuando necesita una aprobación, vuelve a consultarla. Meta señala que acciones sensibles, como enviar un correo o concretar una compra, requieren autorización.

Para funcionar, Muse dispone de una computadora propia en la nube, con navegador y acceso a los servicios que el usuario decida conectar. La empresa explica que las credenciales se almacenan por separado para que el agente pueda utilizarlas sin acceder directamente a las contraseñas.

Otro componente, denominado Sentinel, controla las acciones y las conexiones externas. Su función es evaluar si corresponde permitir una operación, bloquearla o pedir autorización. El usuario también puede distinguir entre permisos para consultar información y permisos para modificarla, cuando el servicio lo admite.

Estas protecciones no eliminan todos los riesgos. La propia Meta reconoce que Muse puede equivocarse y enfrentar intentos de manipulación mediante contenidos que encuentra en internet. Por eso, delegar una tarea sigue exigiendo prestar atención a los accesos concedidos y a las operaciones que se aprueban.

El lanzamiento inicial comprende Estados Unidos, con acceso desde iOS, Android y la web, y contempla opciones gratuitas y suscripciones. El anuncio consultado no establece una fecha de llegada a la Argentina.

La apuesta abre una forma distinta de relacionarse con las aplicaciones: indicar un objetivo y dejar que un asistente ejecute los pasos. Su utilidad dependerá de cuánto trabajo consiga resolver con precisión y del control que conserve cada persona sobre sus decisiones.