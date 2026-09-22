Virasoro se prepara para celebrar sus 100 años

Cuenta regresiva para el acto central

En Gobernador Virasoro avanzan los preparativos para el festejo por el Centenario de la ciudad, que se celebrará en el Gimnasio Municipal.

La organización del evento busca reunir a los vecinos en una jornada que combine lo institucional con lo festivo, en el marco de los 100 años de historia de la localidad.

Un festejo que apela a la identidad local

Desde la organización se remarcó que la celebración está pensada para poner en valor la identidad y el sentido de comunidad que se fue construyendo a lo largo del siglo de vida de Virasoro.