Gobernador Virasoro celebró sus 100 años de historia
La ciudad correntina cumplió un siglo de vida con un desfile por sus calles y espectáculos musicales abiertos a toda la comunidad.
Por WebMaster 1 min de lectura13 visualizaciones
Un día de festejos por el centenario
Gobernador Virasoro, en Corrientes, cumplió 100 años este miércoles 23 de septiembre y lo celebró con una jornada de actividades abiertas al público.
Los festejos se organizaron en torno a dos ejes centrales:
- Un desfile que recorrió las calles de la ciudad
- Espectáculos musicales en vivo para los vecinos
La propuesta musical
Entre las presentaciones que formaron parte de la agenda musical del centenario se destacó la actuación de Los Príncipes de Misiones, uno de los números principales de la celebración.
La conmemoración marcó un siglo de historia para esta localidad correntina, con una convocatoria pensada para que toda la comunidad pudiera participar de los festejos.
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