Virasoro: entregaron 613 notebooks por el centenario de la ciudad

Entrega de notebooks y nuevos anuncios

Como parte de los festejos por el centenario de la imposición del nombre Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó la entrega de 613 notebooks del programa Incluir Futuro a estudiantes de primer año de siete instituciones educativas de la localidad.

Durante el acto, Valdés anunció que la Provincia adquirió 10 mil computadoras adicionales para ampliar la cobertura del programa durante este año. Según explicó, los dispositivos apuntan a garantizar igualdad de oportunidades entre los estudiantes y a incorporar nuevas formas de aprendizaje.

Los equipos entregados incluyen dos plataformas con contenidos educativos producidos en la provincia: Corrientes Play y EducaPlay.

Las escuelas beneficiadas fueron:

Técnica "Nuevo Milenio"

Normal "Paula A. de Sarmiento"

"Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield"

Bº "Vuelta al Ombú"

Bº "Dr. Raúl R. Alfonsín"

Escuela de Gobernador Virasoro

E.F.A. "Colonia Unión" IS 71

La ministra de Educación, Ana Miño, señaló que con esta entrega el 100% de los estudiantes secundarios de Virasoro contará con una computadora. También destacó que los dispositivos permitirán compartir experiencias de aprendizaje entre alumnos y docentes.

El intendente de Virasoro, Guillermo De la Cruz, calificó la iniciativa como una herramienta clave para la formación de los adolescentes que recibieron los equipos.

Obras de asfalto y nueva circunvalación

Tras la entrega de notebooks, Valdés inauguró junto al intendente el Monumento Umbral del Centenario, ubicado en Av. Lavalle y calle Sargento Cabral, y un tramo de 20 cuadras de asfalto en la ciudad.

El gobernador adelantó que ese es solo el primer paquete de una obra mayor: la Provincia proyecta asfaltar 200 cuadras en Virasoro como parte de un programa de intervenciones viales.

Además, confirmó que avanza el proyecto ejecutivo para la construcción de una circunvalación en Gobernador Virasoro, obra pensada para mejorar la circulación y la conectividad urbana.

El presidente de Vialidad Provincial, Luis Cardoso, vinculó la concreción de estas obras con la inversión sostenida del Gobierno provincial en la planta de Vialidad ubicada en Santo Tomé, que según indicó permitió contar con la infraestructura necesaria para este tipo de trabajos.