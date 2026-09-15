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Alumnos de la Promo 2026 visitaron el Museo Virasoro

Estudiantes de 6to grado del Colegio Santa María recorrieron el museo acompañados por su docente y guías de turismo locales, como parte de sus actividades educativas.

Por WebMaster 1 min de lectura39 visualizaciones
Alumnos de la Promo 2026 visitaron el Museo Virasoro

Recorrida educativa por el museo local

Un grupo de alumnos de 6to grado del Colegio Santa María visitó el Museo Virasoro, en el marco de las actividades de la denominada "Promo 2026".

La salida contó con la compañía de su profesora a cargo y se realizó con la guía de dos profesionales del turismo local.

Quiénes participaron de la visita

  • Alumnos de 6to grado del Colegio Santa María, integrantes de la Promo 2026
  • La docente del curso
  • Las guías de turismo Miriam Acuña y Miriam Piña, encargadas de conducir el recorrido por el museo

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