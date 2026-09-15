Alumnos de la Promo 2026 visitaron el Museo Virasoro
Estudiantes de 6to grado del Colegio Santa María recorrieron el museo acompañados por su docente y guías de turismo locales, como parte de sus actividades educativas.
Por WebMaster 1 min de lectura39 visualizaciones
Recorrida educativa por el museo local
Un grupo de alumnos de 6to grado del Colegio Santa María visitó el Museo Virasoro, en el marco de las actividades de la denominada "Promo 2026".
La salida contó con la compañía de su profesora a cargo y se realizó con la guía de dos profesionales del turismo local.
Quiénes participaron de la visita
- Alumnos de 6to grado del Colegio Santa María, integrantes de la Promo 2026
- La docente del curso
- Las guías de turismo Miriam Acuña y Miriam Piña, encargadas de conducir el recorrido por el museo
Comentarios
Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.
Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.
Notas relacionadas
Interes General
De La Cruz recorrió la planta de Acon Timber en Virasoro
15 de septiembre de 2026 · 17:24 hace 8 horas 224 visualizaciones
Interes General
Virasoro prepara dos jornadas centrales por su Centenario
15 de septiembre de 2026 · 06:44 hace 19 horas 601 visualizaciones
Interes General
Virasoro se suma al programa Destino Corrientes
14 de septiembre de 2026 · 18:28 ayer 273 visualizaciones
Interes General
Virasoro festeja sus 100 años con show en Plaza Libertad
13 de septiembre de 2026 · 16:53 hace 2 días 485 visualizaciones