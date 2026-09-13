Paso de los Libres celebró 183 años con obras y anuncios

Entrega de maquinaria y obras públicas

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó los actos por el 183° aniversario de Paso de los Libres, en el marco de los cuales se concretaron distintos anuncios para la ciudad.

Entre las actividades de la jornada se realizó la entrega de maquinaria vial, destinada a reforzar los servicios municipales y las tareas de mantenimiento de infraestructura urbana.

Reinauguración de la plaza España y el Arco Trunco

También se llevó a cabo la reinauguración de la plaza España, con instalaciones renovadas, y del Arco Trunco, monumento que funciona como homenaje a los excombatientes y caídos en la Guerra de Malvinas.

De la actividad participó además el senador provincial Gustavo Valdés, junto a autoridades locales y vecinos de Paso de los Libres.

Las obras y anuncios se enmarcan en una serie de acciones del Gobierno provincial vinculadas al desarrollo de infraestructura en distintas localidades de Corrientes.