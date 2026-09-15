Corrientes capacitó a 120 operarios forestales contra incendios

El Ministerio de Producción de Corrientes realizó dos jornadas de capacitación sobre prevención y combate de incendios rurales en Gobernador Virasoro. Participaron 120 operarios forestales del Grupo Garabí.

La actividad fue impulsada por la Dirección de Recursos Forestales, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Foresto Industrial, dentro del Programa de Prevención de Incendios Rurales.

Contenidos de la formación

Las jornadas combinaron instancias teóricas y prácticas orientadas a dotar de herramientas operativas a los trabajadores que actúan directamente en el terreno. Los ejes principales fueron:

Técnicas de ataque y combate inicial del fuego

Uso seguro de herramientas y equipos específicos

Medidas de protección y seguridad personal

Protocolos de respuesta rápida en áreas rurales

El objetivo declarado por los organizadores es resguardar las zonas productivas y el entorno natural de la provincia.

La postura oficial

El ingeniero Roberto Rojas, a cargo de la coordinación de la capacitación, sostuvo que este tipo de talleres es "una de las principales herramientas para prevenir incendios" y permite que los trabajadores actúen de forma organizada desde los primeros minutos de un siniestro.

Según Rojas, la meta es que cada participante pueda reconocer riesgos y aplicar medidas preventivas, priorizando la seguridad personal durante cualquier intervención.