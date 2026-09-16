Avanza el asfaltado de calle Félix de Azara en Virasoro
La obra se ejecuta entre Tránsito Cocomarola y Lisandro de la Torre, con financiamiento conjunto de la provincia y el municipio.
Por WebMaster 1 min de lectura96 visualizaciones
Obra en ejecución
Avanzan los trabajos de asfalto en caliente sobre calle Félix de Azara, en la ciudad de Virasoro, en el tramo comprendido entre las calles Tránsito Cocomarola y Lisandro de la Torre.
La intervención forma parte del plan de mejoras viales que se lleva adelante en la localidad correntina.
Gestión conjunta
La obra se realiza a partir de un trabajo conjunto entre el gobierno provincial y el municipio local, según informaron las autoridades municipales.
- Tramo intervenido: entre Av. Tránsito Cocomarola y Lisandro de la Torre
- Tipo de trabajo: asfalto en caliente
- Modalidad: cooperación entre provincia y municipio
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