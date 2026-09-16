Virasoro celebra sus 100 años con una marcha de mascotas
La agrupación Patitas Solidarias convoca a vecinos y sus perros para festejar el centenario de la ciudad con una caminata el miércoles 23.
Una caminata para todos
Patitas Solidarias organiza una convocatoria abierta a la comunidad para acompañar los festejos por el centenario de Virasoro. La actividad está prevista para el miércoles 23 y consiste en una caminata con mascotas por las calles de la ciudad.
Los organizadores invitan a los vecinos a participar junto a sus perros como forma de sumarse a las celebraciones locales.
Qué llevar
Desde la organización detallaron una serie de elementos recomendados para quienes asistan con sus animales:
- Perros con correa
- Bolsitas para recoger los residuos de las mascotas
- Globos y carteles, de manera opcional, para decorar la marcha
La consigna de la convocatoria es "demostrar que patitas somos todos", en referencia al espíritu inclusivo que buscan darle al evento en el marco del aniversario de la ciudad.
Comentarios
Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.