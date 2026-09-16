Virasoro celebra sus 100 años con una marcha de mascotas

Una caminata para todos

Patitas Solidarias organiza una convocatoria abierta a la comunidad para acompañar los festejos por el centenario de Virasoro. La actividad está prevista para el miércoles 23 y consiste en una caminata con mascotas por las calles de la ciudad.

Los organizadores invitan a los vecinos a participar junto a sus perros como forma de sumarse a las celebraciones locales.

Qué llevar

Desde la organización detallaron una serie de elementos recomendados para quienes asistan con sus animales:

Perros con correa

Bolsitas para recoger los residuos de las mascotas

Globos y carteles, de manera opcional, para decorar la marcha

La consigna de la convocatoria es "demostrar que patitas somos todos", en referencia al espíritu inclusivo que buscan darle al evento en el marco del aniversario de la ciudad.