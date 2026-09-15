VirasoroVirtual
Hoy:
Emprendedores de Virasoro, en el año del centenario Accidente entre Tarragós y Mocito Acuña deja heridos leves Virasoro se luce en Misiones con su Reina del Carpincho Tapebicuá vuelve a tener luz y arranca prueba de tres meses Choque entre auto y moto deja una mujer herida Oficial $1.530 Blue $1.560 MEP $1.533 CCL $1.595 Farmacia de turno Lucero
Interes General

De La Cruz recorrió la planta de Acon Timber en Virasoro

El intendente visitó junto a funcionarios provinciales y nacionales las instalaciones de la empresa forestal, uno de los proyectos industriales en desarrollo en la ciudad.

Por WebMaster 1 min de lectura28 visualizaciones
De La Cruz recorrió la planta de Acon Timber en Virasoro

Recorrida institucional por la planta industrial

El intendente Guillermo De La Cruz encabezó una visita a las instalaciones de Acon Timber en Virasoro, acompañado por el diputado nacional Diógenes González, la ministra de Industria Mariel Gabur y concejales locales.

La comitiva fue recibida por Nicolás Crips, CEO de la empresa, quien guio el recorrido por la planta y detalló el estado de avance del proyecto.

Un proyecto industrial en desarrollo

Acon Timber es descripta como una de las iniciativas industriales en marcha en la ciudad, vinculada al sector forestal-maderero.

Desde el municipio remarcaron que la visita se enmarca en un seguimiento del crecimiento productivo local, sin precisar montos de inversión ni cantidad de puestos de trabajo generados por el emprendimiento.

  • Participantes de la recorrida: intendente, diputado nacional, ministra provincial de Industria y concejales
  • Anfitrión: el CEO de Acon Timber
  • Lugar: instalaciones de la empresa en Virasoro

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas