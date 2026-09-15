De La Cruz recorrió la planta de Acon Timber en Virasoro

Recorrida institucional por la planta industrial

El intendente Guillermo De La Cruz encabezó una visita a las instalaciones de Acon Timber en Virasoro, acompañado por el diputado nacional Diógenes González, la ministra de Industria Mariel Gabur y concejales locales.

La comitiva fue recibida por Nicolás Crips, CEO de la empresa, quien guio el recorrido por la planta y detalló el estado de avance del proyecto.

Un proyecto industrial en desarrollo

Acon Timber es descripta como una de las iniciativas industriales en marcha en la ciudad, vinculada al sector forestal-maderero.

Desde el municipio remarcaron que la visita se enmarca en un seguimiento del crecimiento productivo local, sin precisar montos de inversión ni cantidad de puestos de trabajo generados por el emprendimiento.