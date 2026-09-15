De La Cruz recorrió la planta de Acon Timber en Virasoro
El intendente visitó junto a funcionarios provinciales y nacionales las instalaciones de la empresa forestal, uno de los proyectos industriales en desarrollo en la ciudad.
Recorrida institucional por la planta industrial
El intendente Guillermo De La Cruz encabezó una visita a las instalaciones de Acon Timber en Virasoro, acompañado por el diputado nacional Diógenes González, la ministra de Industria Mariel Gabur y concejales locales.
La comitiva fue recibida por Nicolás Crips, CEO de la empresa, quien guio el recorrido por la planta y detalló el estado de avance del proyecto.
Un proyecto industrial en desarrollo
Acon Timber es descripta como una de las iniciativas industriales en marcha en la ciudad, vinculada al sector forestal-maderero.
Desde el municipio remarcaron que la visita se enmarca en un seguimiento del crecimiento productivo local, sin precisar montos de inversión ni cantidad de puestos de trabajo generados por el emprendimiento.
- Participantes de la recorrida: intendente, diputado nacional, ministra provincial de Industria y concejales
- Anfitrión: el CEO de Acon Timber
- Lugar: instalaciones de la empresa en Virasoro
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