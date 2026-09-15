Selección argentina: tres amistosos confirmados en el país

Tres partidos en septiembre y octubre

La Selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, disputará tres amistosos en el país durante la próxima fecha FIFA, en el primer llamado tras el retiro de Lionel Messi de la Albiceleste.

El cronograma confirmado es el siguiente:

30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba)

3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental (Buenos Aires)

6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental (Buenos Aires)

La gira por China, que estaba prevista, quedó descartada tras la salida de Messi, considerado el principal atractivo para el público asiático.

El historial ante cada rival

Argentina, segunda en el ranking FIFA, tiene un historial extenso frente a Bolivia (77°): 42 partidos oficiales, con 30 triunfos albicelestes, cinco empates y siete derrotas, todas como visitante. En el último enfrentamiento entre ambos equipos, Messi convirtió tres goles.

Con Burkina Faso (62°) no hay antecedentes en la Mayor: el único cruce fue en el Mundial Sub-17 de 2001, con derrota argentina 2-0 por el tercer puesto. Tampoco existen duelos previos ante Benín (93°) en la Selección principal; el antecedente más cercano es una goleada 8-0 en el fútbol femenino Sub-20.

La incógnita por Messi y las bajas por sanción

Resta confirmar si Messi volverá a jugar para despedirse ante su público, algo que el propio jugador no confirmó y que, según se indicó, depende únicamente de su decisión.

Los partidos se jugarán con restricciones de público por una sanción de la FIFA tras los incidentes ocurridos en el Mundial: el primer amistoso tendrá el aforo reducido al 50% y la capacidad del segundo aún no fue definida.

Además, la Selección no podrá contar con varios jugadores suspendidos:

Leandro Paredes: 10 fechas

Nahuel Molina: 7 fechas

Roberto Ayala: 3 fechas

Thiago Almada: 1 fecha

La AFA precisó que estos encuentros serán considerados amistosos Clase A, por lo que los futbolistas sancionados podrán empezar a cumplir sus fechas de suspensión en esta ventana. Almada y Ayala podrían completar su castigo en esta misma serie de partidos.