Hallan en Costa Rica un tiburón naranja único en el mundo

Un hallazgo fuera de lo común

En agosto de 2024, durante una jornada de pesca deportiva frente a las costas de Costa Rica, un grupo capturó accidentalmente un tiburón nodriza de casi dos metros de largo con un color que no se había registrado antes en la especie: todo su cuerpo presentaba un tono amarillo anaranjado intenso, acompañado de ojos muy claros.

Tras fotografiarlo, los pescadores liberaron al animal.

Qué provocó el color

Investigadores que estudiaron el caso determinaron que el tiburón tenía una combinación poco frecuente de alteraciones en la pigmentación, llamada albino-xantocromismo. Esta condición combina rasgos del albinismo con una acumulación de pigmentos amarillos, algo que hasta ahora no se había confirmado científicamente en esta especie de tiburón.

Los tiburones nodriza suelen tener tonalidades marrones o grisáceas, que les permiten camuflarse con el fondo marino. En este caso, el color hacía que el ejemplar resultara completamente visible en su entorno natural.

Un ejemplar que llegó a la adultez

Uno de los datos que más llamó la atención de los especialistas es que el animal había logrado crecer hasta un tamaño cercano al de un adulto, pese a que su apariencia podría haber dificultado su capacidad de pasar desapercibido frente a depredadores o presas.

Según los investigadores, se trata del primer caso documentado científicamente de un tiburón nodriza con esta combinación específica de alteraciones de pigmentación, lo que convierte al hallazgo en un registro de interés para el estudio de esta especie.