Comenzó el hormigonado en la Plaza Libertad

Obras en marcha

Comenzaron los trabajos de hormigonado en la zona de juegos de la Plaza Libertad, una de las etapas centrales del plan de reparación y puesta en valor del espacio.

La intervención forma parte de un programa más amplio orientado a mejorar la infraestructura de plazas públicas.

Objetivo de la intervención

Según se informó, el propósito de las tareas es contar con espacios públicos más seguros y adecuados para el uso de las familias.

Entre los trabajos que se realizan en el sector se incluyen:

Reparación del piso en el área de juegos

Hormigonado de sectores deteriorados

Puesta en valor general del espacio

No se precisaron plazos de finalización de la obra ni el monto de la inversión destinada a estas tareas.