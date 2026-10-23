Supermercados y mayoristas volvieron a caer en agosto

Las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas volvieron a retroceder en agosto frente al mismo mes del año pasado, mientras que los centros de compras mostraron un avance, según los informes que difundió el INDEC.

Supermercados: octavo mes consecutivo a la baja

Las ventas en supermercados cayeron 3,7% interanual en agosto, la segunda peor baja de 2026 junto con abril y por detrás de marzo (-5,1%). El acumulado enero-agosto cerró con una contracción de 2,8%.

Es el octavo mes seguido con retroceso. La última suba había sido en diciembre, con 0,5% interanual. Contra julio, la caída fue de 0,8%.

Ventas totales a precios corrientes: $2.616 millones (+24,2% interanual).

Venta promedio por metro cuadrado: $787.964.

Ticket promedio: $35.569 por compra (+15,8% interanual).

El grupo con mayor aumento interanual fue "Carnes" (38,5%), seguido por "Verdulería y frutería" (32,6%), "Artículos de limpieza y perfumería" (25,6%) y "Alimentos preparados y rotisería" (25,1%).

Las tarjetas de crédito concentraron el 43% de las ventas totales, con $1.125 millones. Le siguieron débito ($625 millones, 23,9%), efectivo ($443 millones, 17%) y otros medios ($422 millones, 16,1%).

Mayoristas: séptima caída seguida

Los autoservicios mayoristas registraron una baja de 3,6% interanual y encadenaron siete meses consecutivos de retroceso desde enero. El acumulado enero-agosto cayó 2,9%. Fue la tercera mayor caída del año, detrás de abril (5%) y marzo (7,2%).

Contra julio, las ventas perdieron 1,2%. Las ventas totales sumaron $395 millones (+23,7% interanual), con una venta promedio de $421.092 por metro cuadrado.

Los aumentos más altos se dieron en "Verdulería y frutería" (35,5%), "Lácteos" (30,2%), "Almacén" (29,8%) y "Carnes" (29,1%).

En este segmento, los medios de pago no tradicionales, como transferencias o QR, reunieron la mayor porción de las ventas: $129 millones, el 32,7%. Luego se ubicaron crédito ($106 millones, 26,8%), efectivo ($98 millones, 24,8%) y débito ($62 millones, 15,7%). El ticket promedio fue de $47.067, con una suba de 29% interanual.

Shoppings: la excepción

Los centros de compras subieron 3,7% interanual, la segunda mayor expansión de 2026 después del 11,9% de mayo. El acumulado del año, igual, sigue negativo: -1,2%. Contra julio avanzaron 3,3%.

Las ventas totales llegaron a $698 millones (+24,3% interanual) y la venta promedio por metro cuadrado fue de $668.334.

Por región, la Patagonia anotó la mayor suba interanual (+32,2%), con $36.579 millones. Le siguieron Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($205.435 millones, +31,6%), Cuyo ($47.567 millones, +23,9%), Norte ($34.601 millones, +21,9%), Gran Buenos Aires ($229.711 millones, +20,4%) y Pampeana ($144.669 millones, +20,1%).