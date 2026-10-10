No habrá recolección de residuos el 12 de octubre
El servicio se suspende por el feriado nacional y se retoma con normalidad al día siguiente. Piden no sacar la basura a la calle durante esa jornada.
Por WebMaster 1 min de lectura52 visualizaciones
Suspensión por el feriado
El lunes 12 de octubre no habrá servicio de recolección de residuos debido al feriado nacional.
El servicio se retomará con normalidad el martes 13 de octubre, respetando los horarios y recorridos habituales.
Pedido a los vecinos
Desde el municipio solicitaron a los vecinos no sacar la basura a la vía pública durante el lunes, para evitar la acumulación de residuos en las calles.
La recomendación busca mantener el orden y la limpieza de la ciudad hasta que el servicio se normalice al día siguiente.
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