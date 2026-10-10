No habrá recolección de residuos el 12 de octubre

Suspensión por el feriado

El lunes 12 de octubre no habrá servicio de recolección de residuos debido al feriado nacional.

El servicio se retomará con normalidad el martes 13 de octubre, respetando los horarios y recorridos habituales.

Pedido a los vecinos

Desde el municipio solicitaron a los vecinos no sacar la basura a la vía pública durante el lunes, para evitar la acumulación de residuos en las calles.

La recomendación busca mantener el orden y la limpieza de la ciudad hasta que el servicio se normalice al día siguiente.