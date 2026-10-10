Buenos Aires tendrá un workshop sobre construcción en madera

La tercera edición del Workshop ExpoMadera Entre Ríos llegará por primera vez a la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de conectar a la industria maderera con la arquitectura y la construcción industrializada.

El encuentro se realizará en la Casa de Entre Ríos (Suipacha 844) durante dos jornadas de capacitación, talleres y mesas de trabajo, impulsadas por el estudio de Arquitectos Bahr y Medina Navarro. La actividad forma parte del Mes del Diseño y la Arquitectura, organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad.

Participan en la organización la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), el Instituto de la Madera y el Mueble de Entre Ríos (IMFER) y Arquitectura.News, con el auspicio del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y el acompañamiento de Energía de Entre Ríos S.A. (ENERSA).

Sistemas constructivos en madera, el eje central

Entre los temas a desarrollar se incluyen el wood frame, los paneles SIP y otros sistemas industrializados que permiten incorporar la madera a proyectos de vivienda y arquitectura.

La propuesta plantea abordar la construcción con madera más allá de la elección del material, incorporando variables como el diseño, la eficiencia en los procesos constructivos y la combinación con otras materialidades. También se prevé abordar aspectos ligados a la experiencia de habitar, como la luz, las texturas, la temperatura y la acústica de las viviendas.

Cronograma y modalidad de inscripción

El programa se desarrollará en dos jornadas:

22 de octubre, de 11 a 19 horas: mesas de trabajo, capacitaciones y talleres.

mesas de trabajo, capacitaciones y talleres. 23 de octubre, de 11 a 14 horas: encuentro intersectorial, mesas de trabajo y actualización profesional.

Está destinado a arquitectos, ingenieros, constructores, técnicos, desarrolladores, empresas, productores, municipios, instituciones, universidades y estudiantes del sector.

La acreditación es gratuita y se realiza a través del sitio web de Arquitectura.News.