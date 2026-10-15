La ciudad sigue con el mantenimiento
Los equipos municipales trabajaron en la Plazoleta Don Paco Vignolo y sobre Circunvalación Sur. Las tareas incluyen limpieza, arreglo de plantas y corte de pasto.
Por WebMaster 1 min de lectura151 visualizaciones
Los equipos municipales continúan con las tareas de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad.
Dónde trabajaron
- Limpieza y arreglo de plantas en la Plazoleta Don Paco Vignolo.
- Corte de pasto sobre Circunvalación Sur.
Según informó la Municipalidad, estas tareas apuntan a mantener los espacios públicos limpios y ordenados para los vecinos.
Comentarios
Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.
Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.
Notas relacionadas
Ciudad
Buenos Aires tendrá un workshop sobre construcción en madera
10 de octubre de 2026 · 19:29 hace 4 días 506 visualizaciones
Ciudad
No habrá recolección de residuos el 12 de octubre
10 de octubre de 2026 · 18:59 hace 4 días 294 visualizaciones
Ciudad
Instalan juegos de movilidad para adultos en la plazoleta Frattini
8 de octubre de 2026 · 15:44 hace 6 días 686 visualizaciones
Ciudad
Alerta naranja por lluvias: anegamientos y operativo en la ciudad
8 de octubre de 2026 · 08:25 8 de octubre de 2026 656 visualizaciones