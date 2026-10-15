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Ciudad

La ciudad sigue con el mantenimiento

Los equipos municipales trabajaron en la Plazoleta Don Paco Vignolo y sobre Circunvalación Sur. Las tareas incluyen limpieza, arreglo de plantas y corte de pasto.

Por WebMaster 1 min de lectura151 visualizaciones
La ciudad sigue con el mantenimiento

Los equipos municipales continúan con las tareas de mantenimiento en distintos puntos de la ciudad.

Dónde trabajaron

  • Limpieza y arreglo de plantas en la Plazoleta Don Paco Vignolo.
  • Corte de pasto sobre Circunvalación Sur.

Según informó la Municipalidad, estas tareas apuntan a mantener los espacios públicos limpios y ordenados para los vecinos.

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