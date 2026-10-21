Alumnos de la salita Capullito visitaron el Complejo Sanmartiniano

Los chicos de la salita Capullito color rosa recorrieron el Complejo Muralístico Arquitectónico Homenaje al General San Martín y el Centro de Interpretación Sanmartiniano, acompañados por su docente.

Por WebMaster 21 de octubre de 2026 · 06:48 1 min de lectura 94 visualizaciones

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Un grupo de alumnos de la salita Capullito color rosa visitó el Complejo Muralístico Arquitectónico Homenaje al General San Martín y el Centro de Interpretación Sanmartiniano. La visita Los chicos recorrieron las instalaciones junto a su docente, conocida como la Seño Nati, según se informó sobre la actividad. Los alumnos de la salita Capullito color rosa visitaron el Complejo Muralístico Arquitectónico Homenaje al General San Martín.

El recorrido incluyó el Centro de Interpretación Sanmartiniano.

La actividad se realizó con el acompañamiento de la Seño Nati.

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