Alumnos de la salita Capullito visitaron el Complejo Sanmartiniano
Los chicos de la salita Capullito color rosa recorrieron el Complejo Muralístico Arquitectónico Homenaje al General San Martín y el Centro de Interpretación Sanmartiniano, acompañados por su docente.
Por WebMaster 1 min de lectura94 visualizaciones
Un grupo de alumnos de la salita Capullito color rosa visitó el Complejo Muralístico Arquitectónico Homenaje al General San Martín y el Centro de Interpretación Sanmartiniano.
La visita
Los chicos recorrieron las instalaciones junto a su docente, conocida como la Seño Nati, según se informó sobre la actividad.
- Los alumnos de la salita Capullito color rosa visitaron el Complejo Muralístico Arquitectónico Homenaje al General San Martín.
- El recorrido incluyó el Centro de Interpretación Sanmartiniano.
- La actividad se realizó con el acompañamiento de la Seño Nati.
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