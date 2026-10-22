Hallaron ropa de Nancy Godoy en la casa de una vecina detenida

Un allanamiento en una propiedad de Rosa Leguizamón, una de las detenidas por la desaparición de Nancy Godoy, permitió encontrar ropa de la docente. Se trata de una campera y una ojota, halladas en una casa de la mujer en la localidad de Sauce. Los hijos de Godoy todavía tienen que identificar las pertenencias para validarlas como prueba.

Leguizamón es vecina de la Escuela Rural N° 626 del paraje El Malezal. Quedó detenida el martes a la noche junto a su pareja, Nahuel Rojas, por presunto encubrimiento agravado. El hallazgo se produjo en otra propiedad de la mujer, no en la que fue allanada en el marco de las detenciones.

La carta sobre el estado de la escuela

En las últimas horas se conoció una carta de Godoy fechada el 15 de agosto en la que describió el estado de abandono de la escuela rural donde trabajaba. La docente había llegado al establecimiento unos dos meses antes de su desaparición y, según el relato difundido, se ocupó de limpiar y acondicionar el edificio para que los alumnos pudieran asistir a clases.

El documento pasó a ser un elemento de interés para la investigación porque Godoy contó allí que habría tenido que alojarse varias noches en la casa de Leguizamón, por indicación de la dueña de la estancia donde trabajaba la mujer.

Las contradicciones y los detenidos

Leguizamón fue una de las primeras personas que dio aviso de que la docente no estaba en el lugar. También grabó un video en el que mostró que algunas pertenencias de Godoy permanecían dentro de la escuela, entre ellas prendas de vestir y un equipo de mate, elementos que la familia considera relevantes para reconstruir qué pasó.

La citación de la testigo se produjo después de que la Fiscalía detectara contradicciones en sus declaraciones. Ninguno de los dos testimonios permitió aclarar con precisión cuándo Rosa vio a Nancy por última vez. La mujer sostuvo que después se fue con su familia a Sauce y que le había avisado a la docente que estaría fuera de la zona. Dijo que tenía previsto regresar antes, pero que finalmente volvió el miércoles siguiente.

La causa ya tiene tres personas detenidas:

Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas, por presunto encubrimiento agravado.

Ernesto Ezequiel Bordón, investigado por falso testimonio.

La Justicia busca reconstruir los últimos movimientos de la docente y determinar qué ocurrió antes de que se perdiera su rastro.