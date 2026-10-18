Reino Unido evalúa vetar el ingreso argentino al Tratado Transpacífico

El Reino Unido analiza oponerse al ingreso de la Argentina a bloques comerciales y organismos internacionales como respuesta a las sanciones que el Gobierno anunció contra las empresas que explotan petróleo en el Atlántico Sur. Las medidas, que por ahora se discuten en el parlamento británico, apuntan a frenar la adhesión argentina a la OCDE y al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

Representantes del Foreign Office advirtieron que el comportamiento de Buenos Aires "plantea interrogantes muy serios sobre su confiabilidad como socio" y mencionaron a la OCDE como ejemplo de dónde podría influir esa postura. En 2017 el Reino Unido había respaldado el ingreso argentino a ese organismo.

El pedido de los conservadores

La diputada conservadora Wendy Morton solicitó al gobierno laborista que "se prepare para oponerse a la solicitud argentina para ingresar al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, si continúan las amenazas sobre las islas". El canciller británico, Ed Miliband, también rechazó los intentos argentinos de disuadir a empresas que, según su visión, realizan actividad comercial legítima: "Lo que están haciendo es inaceptable".

El CPTPP reúne a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y el Reino Unido, el único país que se incorporó desde su creación. Cualquier miembro puede vetar una solicitud de ingreso, y el Grupo de Trabajo que evalúa las adhesiones está presidido por Chile. Uruguay espera su ingreso desde diciembre de 2022 y todavía no lo consiguió.

La Cancillería argentina presentó su solicitud en junio. Según datos oficiales, las exportaciones argentinas a los países del bloque superaron los 16.000 millones de dólares en 2025. Sin ser miembro, el país pierde los beneficios arancelarios. El año pasado Brasil cuestionó en el Mercosur que Argentina y Uruguay presentaran candidaturas individuales.

La ruta marítima desde Punta Arenas

En el sur de Chile avanza otro frente. El embajador británico David Concar visitó Punta Arenas y se reunió con el alcalde Claudio Radonich. La empresa Easter Island Naviera publicó el tarifario del buque Danstar, de bandera chilena, que operará la ruta Punta Arenas-Puerto Argentino a través del Estrecho de Magallanes y transportará 1.400 toneladas de madera, cemento, insumos técnicos, alimentos y gas licuado a partir de diciembre.

Radonich dijo que buscan "generar una alternativa comercial como la que hoy existe con Uruguay, orientada al abastecimiento de las familias que viven en las islas" y reconoció que se trata de un negocio "muy lucrativo" para la región. Concar, por su parte, destacó la cooperación antártica y entre las armadas británica y chilena.